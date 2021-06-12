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Заря нацелилась на молодого бразильца
Луганчане хотят усилиться южноамериканским талантом
ФК Палмейрас/Автор невідомий
Луганская "Заря" хочет подписать 19-летнего бразильского форварда "Палмейраса" Габриэла Силву.
Украинский клуб сделал предложение по переходу игрока. В команде намерены взять игрока в аренду на 18 месяцев с опцией выкупа 50% его прав. Полноценный трансфер может обойтись "Заре" в 3,1 млн долларов. Сам Силва в разговоре с руководством клуба сообщил о желании остаться в Бразилии.
В прошлом сезоне Габріел отметился за 1 голом и 1 ассистом в 24 матчах за "Палмейрас".
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