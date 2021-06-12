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Заря нацелилась на молодого бразильца

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане хотят усилиться южноамериканским талантом

Заря нацелилась на молодого бразильца

ФК Палмейрас/Автор невідомий

Новина українською

Луганская "Заря" хочет подписать 19-летнего бразильского форварда "Палмейраса" Габриэла Силву.

Украинский клуб сделал предложение по переходу игрока. В команде намерены взять игрока в аренду на 18 месяцев с опцией выкупа 50% его прав. Полноценный трансфер может обойтись "Заре" в 3,1 млн долларов. Сам Силва в разговоре с руководством клуба сообщил о желании остаться в Бразилии.

В прошлом сезоне Габріел отметился за 1 голом и 1 ассистом в 24 матчах за "Палмейрас".

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Габриэл Силва
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Источник:
Palmeiras Online

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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
12.06.2021 в 14:49
молодой талантище -1 гол в 24 матчахк тому же не горить желанием играть- да пусть там и сидит
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ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:03
Раз интересуются, значит что-то увидели...
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