Цыганков насчет критики: О себе я ничего не читаю в интернете

Вингер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями насчет критики в интернете.

– О себе я ничего не читаю уже. Понятно, что-то попадается постоянно, но чтобы обращал сильно внимание – нет. И сам уже давно не ищу о себе информацию.

– Когда себя гуглил в последний раз?

– Давно, года 2-3 назад. Не знаю, почему я это делал, был повод посмотреть, – рассказал Виктор.