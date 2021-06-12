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Цыганков насчет критики: О себе я ничего не читаю в интернете
Виктор рассказал, как относится к критике на просторах интернета
фото - Олександр Приходько
Вингер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями насчет критики в интернете.
– О себе я ничего не читаю уже. Понятно, что-то попадается постоянно, но чтобы обращал сильно внимание – нет. И сам уже давно не ищу о себе информацию.
– Когда себя гуглил в последний раз?
– Давно, года 2-3 назад. Не знаю, почему я это делал, был повод посмотреть, – рассказал Виктор.
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Источник:Youtube-канал "Динамо"
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
12.06.2021 в 17:08
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 16:27
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Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 16:48
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