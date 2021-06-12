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Цыганков насчет критики: О себе я ничего не читаю в интернете

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор рассказал, как относится к критике на просторах интернета

Цыганков насчет критики: О себе я ничего не читаю в интернете

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями насчет критики в интернете.

– О себе я ничего не читаю уже. Понятно, что-то попадается постоянно, но чтобы обращал сильно внимание – нет. И сам уже давно не ищу о себе информацию.

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– Когда себя гуглил в последний раз?

– Давно, года 2-3 назад. Не знаю, почему я это делал, был повод посмотреть, – рассказал Виктор.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
12.06.2021 в 17:08
критика була тільки від хворого семена і все.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 16:27
– Когда себя гуглил в последний раз?дзюба: - час назад!
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0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 16:48
Точно-інтелектуал!
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0
-1


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