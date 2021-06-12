Агент Довбика - о возможном обмене его подопечного на Русина: Иначе как бредом назвать это не могу

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о возможности обмена его клиента на форварда "Динамо" Назария Русина:

"Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из "Днепра-1", если он там основной нападающий, заслуживший своей игрой вызов в национальную сборную Украины. Тем более, в "Динамо" целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком–то обмене вообще не может быть и речи, это, кстати, касается и других клубов.

Сейчас все мысли Довбика заняты участием в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к принадлежащему "Днепру-1" нападающему, то это турецкий "Бешикташ», французский "Марсель" и две бельгийские команды", - сказал агент.