  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Довбика - о возможном обмене его подопечного на Русина: Иначе как бредом назвать это не могу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Довбика - о возможном обмене его подопечного на Русина: Иначе как бредом назвать это не могу

Премьер-лига
(1 голосов)

Представитель игрока прокомментировал обмен с "Динамо"

Агент Довбика - о возможном обмене его подопечного на Русина: Иначе как бредом назвать это не могу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о возможности обмена его клиента на форварда "Динамо" Назария Русина:

"Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из "Днепра-1", если он там основной нападающий, заслуживший своей игрой вызов в национальную сборную Украины. Тем более, в "Динамо" целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком–то обмене вообще не может быть и речи, это, кстати, касается и других клубов.

Сейчас все мысли Довбика заняты участием в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к принадлежащему "Днепру-1" нападающему, то это турецкий "Бешикташ», французский "Марсель" и две бельгийские команды", - сказал агент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Назарий Русин Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...