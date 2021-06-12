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Вирт: Думаю, Верес подпишет 5-6 новичков

Премьер-лига
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Наставник ровенской команды поделился мыслями насчет трансферных планов

Вирт: Думаю, Верес подпишет 5-6 новичков

nkveres.com / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал возможное усиление команды на трансферном рынке.

"Касательно следующего сезона – мы переподписали контракты практически со всеми футболистами. Усиление тоже будет. Думаю, подпишем 5-6 новичков.

Но это непросто, потому что мы не можем позволить себе зарплаты некоторых футболистов. Команду пополнят те, кто действительно горит желанием играть за "Верес", – расcказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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