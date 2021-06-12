Вирт: Думаю, Верес подпишет 5-6 новичков

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал возможное усиление команды на трансферном рынке.

"Касательно следующего сезона – мы переподписали контракты практически со всеми футболистами. Усиление тоже будет. Думаю, подпишем 5-6 новичков.

Но это непросто, потому что мы не можем позволить себе зарплаты некоторых футболистов. Команду пополнят те, кто действительно горит желанием играть за "Верес", – расcказал Вирт.