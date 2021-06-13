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Официально: Шахтер подтвердил трансфер Педриньо из Бенфики

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет

Официально: Шахтер подтвердил трансфер Педриньо из Бенфики

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Официальный сайт донецкого "Шахтера" объявил о подписании вингера "Бенфики" Педриньо.

Контракт 23-летнего бразильца рассчитан на 5 лет.

Педро Витор Делмино да Силва начинал игровую карьеру в "Коринтиансе", с которым становился чемпионом Бразилии. С августа 2020-го года выступал за "Бенфику". В прошлом сезоне Педриньо принял участие в 31 матче и забил 1 гол.

"Орлы" сообщали о трансфере Педриньо еще 9-го июня. Сумма перехода составила 18 млн евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
13.06.2021 в 16:42
Внешне, похож на Тайсона. Надеюсь, он не окажется таким же "пидриньо", как Тайсон
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