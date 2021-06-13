Официально: Шахтер подтвердил трансфер Педриньо из Бенфики

Официальный сайт донецкого "Шахтера" объявил о подписании вингера "Бенфики" Педриньо.

Контракт 23-летнего бразильца рассчитан на 5 лет.

Педро Витор Делмино да Силва начинал игровую карьеру в "Коринтиансе", с которым становился чемпионом Бразилии. С августа 2020-го года выступал за "Бенфику". В прошлом сезоне Педриньо принял участие в 31 матче и забил 1 гол.