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Официально: Шахтер подтвердил трансфер Педриньо из Бенфики
Контракт бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Официальный сайт донецкого "Шахтера" объявил о подписании вингера "Бенфики" Педриньо.
Контракт 23-летнего бразильца рассчитан на 5 лет.
Педро Витор Делмино да Силва начинал игровую карьеру в "Коринтиансе", с которым становился чемпионом Бразилии. С августа 2020-го года выступал за "Бенфику". В прошлом сезоне Педриньо принял участие в 31 матче и забил 1 гол.
"Орлы" сообщали о
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