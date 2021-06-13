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Заря может подписать Булецу

Премьер-лига
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Игрок нужен команде

Заря может подписать Булецу

Новина українською

“Заря” может подписать 22-летнего полузащитника киевского “Динамо” Сергея Булецу перед сбором в Турции.

Последние два сезона игрок провел на правах аренды в СК “Днепр-1”. Сергей сыграл 48 матчей, в которых забил 8 голов.

Футболист является воспитанником ДЮСШ и СДЮШОР Ужгород. В сезоне 2014/15 находился в системе РВУФК (Киев), а потом присоединился к киевскому "Динамо". Также полузащитник удостоен звания Чемпиона мира U-20.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Булеца Днепр-1
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Источник:
zaryalg.com

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