Заря может подписать Булецу

“Заря” может подписать 22-летнего полузащитника киевского “Динамо” Сергея Булецу перед сбором в Турции.

Последние два сезона игрок провел на правах аренды в СК “Днепр-1”. Сергей сыграл 48 матчей, в которых забил 8 голов.

Футболист является воспитанником ДЮСШ и СДЮШОР Ужгород. В сезоне 2014/15 находился в системе РВУФК (Киев), а потом присоединился к киевскому "Динамо". Также полузащитник удостоен звания Чемпиона мира U-20.