Сидорчук: Цыганкову не нужно тренироваться - он делает разницу на поле

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями насчет своего партнера по клубу и сборной Виктора Цыганкова.

– Когда-то критиковали, что Блохин мнительно относился к своим травмам, преувеличивал их. Нет ли в "Динамо" сейчас такого у Цыганкова?

– Витя такой футболист, что по большому счету ему не нужно тренироваться. Это человек, который на поле делает разницу. У нас уже был один такой футболист – Ярмоленко. Они действительно делают разницу на поле. Если бы я был таким футболистом – я бы точно так себя вел.

Если он чувствует, что не может тренироваться – в чем проблема? Если он выходит на следующий матч и доказывает это – не вижу в этом проблемы. Понятно, что его конкурентам может не нравиться, что он может не тренироваться и играть. Это нормально. Но есть класс и человек, который может делать разницу.

Я так тоже так давно думал, почему Витя так делает, а потом понял. Если бы я смог так делать – точно так же бы делал. Я не могу делать то, что делает Витя на поле, – рассказал хавбек киевлян.