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Сидорчук: Цыганкову не нужно тренироваться - он делает разницу на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей прокомментировал игру Виктора

Сидорчук: Цыганкову не нужно тренироваться - он делает разницу на поле

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями насчет своего партнера по клубу и сборной Виктора Цыганкова.

– Когда-то критиковали, что Блохин мнительно относился к своим травмам, преувеличивал их. Нет ли в "Динамо" сейчас такого у Цыганкова?

– Витя такой футболист, что по большому счету ему не нужно тренироваться. Это человек, который на поле делает разницу. У нас уже был один такой футболист – Ярмоленко. Они действительно делают разницу на поле. Если бы я был таким футболистом – я бы точно так себя вел.

Если он чувствует, что не может тренироваться – в чем проблема? Если он выходит на следующий матч и доказывает это – не вижу в этом проблемы. Понятно, что его конкурентам может не нравиться, что он может не тренироваться и играть. Это нормально. Но есть класс и человек, который может делать разницу.

Я так тоже так давно думал, почему Витя так делает, а потом понял. Если бы я смог так делать – точно так же бы делал. Я не могу делать то, что делает Витя на поле, – рассказал хавбек киевлян.

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В статье: Сергей Сидорчук Виктор Цыганков
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Источник:
ТаТоТаке

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