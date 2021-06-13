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Педриньо: Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом
Игрок имеет хорошую мотивацию
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Новичок "Шахтера" Педриньо поделился своими впечатлениями после перехода в украинский клуб из лиссабонской "Бенфики".
- Какие цели и задачи ставишь перед собой прямо сейчас?
– Стараюсь думать от игры к игре, от сезона к сезону. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом. Независимо от того, где нахожусь, стараюсь всегда придерживаться этого принципа. Вместе с командой будем стараться добывать максимальное количество побед и выигрывать как можно больше трофеев.
- Кто из игроков на твоей позиции является для тебя примером?
– Я левша, потому мне нравится Месси и Неймар, пример для всех игроков. Именно этими ребятами я восхищаюсь.
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