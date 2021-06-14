Шахтер назвал соперников на первом сборе в Австрии

С 22 июня по 10 июля "Шахтер" проведет первый межсезонный сбор в Австрии. Стало известно, с кем донецкому клубу предстоит встретиться в контрольных матчах.

Первым соперником подопечных Роберто Де Дезрби станет "Санкт-Йоханн" из Тирольской региональной лиги. Затем горняки сыграют с польским "Ракувом", немецкими "Тюркгюджю" и "Шальке".



Расписание контрольных матчей

30 июня, 18:00. "Шахтер" – "Санкт-Йоханн" (Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия)

4 июля, 18:00. "Шахтер" – "Ракув" (Ченстохова, Польша)

5 июля, 18:00. "Шахтер" – "Тюркгюджю" (Мюнхен, Германия)

9 июля, 19:00. "Шахтер" – "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия)



Время начала матчей указано по Киеву.