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Шахтер назвал соперников на первом сборе в Австрии
У "горняков" запланированы четыре игры
Фото: ФК Шахтер Донецк
С 22 июня по 10 июля "Шахтер" проведет первый межсезонный сбор в Австрии. Стало известно, с кем донецкому клубу предстоит встретиться в контрольных матчах.
Первым соперником подопечных Роберто Де Дезрби станет "Санкт-Йоханн" из Тирольской региональной лиги. Затем горняки сыграют с польским "Ракувом", немецкими "Тюркгюджю" и "Шальке".
Расписание контрольных матчей
- 30 июня, 18:00. "Шахтер" – "Санкт-Йоханн" (Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия)
- 4 июля, 18:00. "Шахтер" – "Ракув" (Ченстохова, Польша)
- 5 июля, 18:00. "Шахтер" – "Тюркгюджю" (Мюнхен, Германия)
- 9 июля, 19:00. "Шахтер" – "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия)
Время начала матчей указано по Киеву.
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Источник:ФК Шахтер
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