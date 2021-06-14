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Шахтер назвал соперников на первом сборе в Австрии

Премьер-лига
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У "горняков" запланированы четыре игры

Шахтер назвал соперников на первом сборе в Австрии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

С 22 июня по 10 июля "Шахтер" проведет первый межсезонный сбор в Австрии. Стало известно, с кем донецкому клубу предстоит встретиться в контрольных матчах.

Первым соперником подопечных Роберто Де Дезрби станет "Санкт-Йоханн" из Тирольской региональной лиги. Затем горняки сыграют с польским "Ракувом", немецкими "Тюркгюджю" и "Шальке".

Расписание контрольных матчей

  • 30 июня, 18:00. "Шахтер" – "Санкт-Йоханн" (Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия)
  • 4 июля, 18:00. "Шахтер" – "Ракув" (Ченстохова, Польша)
  • 5 июля, 18:00. "Шахтер" – "Тюркгюджю" (Мюнхен, Германия)
  • 9 июля, 19:00. "Шахтер" – "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия)


Время начала матчей указано по Киеву.

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В статье: Шахтер (Донецк) Шальке (Германия) Ракув (Ченстохова)
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Источник:
ФК Шахтер

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