Воспитанник Динамо может стать игроком Львова

Первым из элитных клубов подготовку к новому сезону начал "Львов".

17 июня "горожане" проведут спарринг со своим молодежным составом. Следующий контрольный матч запланирован на 20 июня, соперник еще уточняется.

Пока что в тренировочном лагере "Львова" находится лишь один потенциальный новичок - воспитанник киевского "Динамо" защитник Алексей Зозуля, в последнее время выступавший за ковалевский "Колос". С главным тренером "Львова" Анатолием Бессмертным их пути пересекались в "Полтаве".

По информации источника, Алексей Зозуля узаконит свои отношения со "Львовом" уже в ближайшие дни.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ за "Колос" 29-летний футболист провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.