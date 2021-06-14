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Воспитанник Динамо может стать игроком Львова

Премьер-лига
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Последним его клубом был "Колос"

Воспитанник Динамо может стать игроком Львова

Фото: ФК Колос

Новина українською

Первым из элитных клубов подготовку к новому сезону начал "Львов".

17 июня "горожане" проведут спарринг со своим молодежным составом. Следующий контрольный матч запланирован на 20 июня, соперник еще уточняется.

Пока что в тренировочном лагере "Львова" находится лишь один потенциальный новичок - воспитанник киевского "Динамо" защитник Алексей Зозуля, в последнее время выступавший за ковалевский "Колос". С главным тренером "Львова" Анатолием Бессмертным их пути пересекались в "Полтаве".

По информации источника, Алексей Зозуля узаконит свои отношения со "Львовом" уже в ближайшие дни.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ за "Колос" 29-летний футболист провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Алексей Зозуля
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