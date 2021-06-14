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Игроки Шахтера прошли медосмотр перед первой тренировкой с Де Дзерби - ВИДЕО
Горняки вышли с отпуска
shakhtar.com
В понедельник, 14 июня, футболисты донецкого "Шахтера" вышли из отпуска и сразу отправились на плановый медосмотр.
Вечером команду ждет первая тренировка под руководством итальянского специалиста Роберто де Дзерби.
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Источник:Instagram
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