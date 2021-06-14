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Игроки Шахтера прошли медосмотр перед первой тренировкой с Де Дзерби - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки вышли с отпуска

Игроки Шахтера прошли медосмотр перед первой тренировкой с Де Дзерби - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

В понедельник, 14 июня, футболисты донецкого "Шахтера" вышли из отпуска и сразу отправились на плановый медосмотр.

Вечером команду ждет первая тренировка под руководством итальянского специалиста Роберто де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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