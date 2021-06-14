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Де Дзерби: Писали, что я выбрал Шахтер из-за денег - это бред
Итальянский тренер рассказал, почему он выбрал Шахтер
shakhtar.com
Главный тренер "
"Я хотел вернуться в игру, потому что я хочу расти. Потому что в "Сассуоло" я достиг - на мой взгляд - высшей точки проекта. Потому что я намерен научиться проводить три матча в неделю с командами, в которых много иностранцев и получить опыт с новым языком. Потому что я хочу стать мастером английского.
"Шахтер" показался мне наиболее близкими к моему видению футбола. И потому что раньше ни один клуб не давал мне ощущения, что я могу совершенствоваться дальше.
Я позвонил Паулу Фонсеке, которого я очень уважаю и с которым у нас фантастические отношения, и позволил увести себя в неизвестную мне реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в "Шахтере", не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.
В Италии у меня были некоторые контакты, но я выбрал Украину. Теперь мне нужно было начинать все сначала, практически с нуля. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это бред. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги", – сказал Де Дзерби.
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