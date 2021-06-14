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Де Дзерби: Писали, что я выбрал Шахтер из-за денег - это бред

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Итальянский тренер рассказал, почему он выбрал Шахтер

Де Дзерби: Писали, что я выбрал Шахтер из-за денег - это бред

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

"Я хотел вернуться в игру, потому что я хочу расти. Потому что в "Сассуоло" я достиг - на мой взгляд - высшей точки проекта. Потому что я намерен научиться проводить три матча в неделю с командами, в которых много иностранцев и получить опыт с новым языком. Потому что я хочу стать мастером английского.

"Шахтер" показался мне наиболее близкими к моему видению футбола. И потому что раньше ни один клуб не давал мне ощущения, что я могу совершенствоваться дальше.

Я позвонил Паулу Фонсеке, которого я очень уважаю и с которым у нас фантастические отношения, и позволил увести себя в неизвестную мне реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в "Шахтере", не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.

В Италии у меня были некоторые контакты, но я выбрал Украину. Теперь мне нужно было начинать все сначала, практически с нуля. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это бред. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (5)
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Pianist (Киев)
14.06.2021 в 20:27
Ага! Выбрал из-за традиций, имени, перспектив… команду без города, без базы, без своего стадиона, без болельщиков… :))) Деньги не причём.
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.06.2021 в 20:05
«… насправді через шалені гроші» , додав тренер :)
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.06.2021 в 19:42
"Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги", – сказал Де Дзерби."............+/- 2 ляма. просто копійки
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+3
0
martinchik (Bogorodchanu)
14.06.2021 в 19:38
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+1
-1
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Antolog (Одесса)
14.06.2021 в 19:36
- Де Дзерби: Писали, что я выбрал Шахтер из-за денег - это бред... - Конечно бред... Нужно писать из-за БОЛЬШИХ ДЕНЕГ!)
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+5
0


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