Де Дзерби: Писали, что я выбрал Шахтер из-за денег - это бред

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

"Я хотел вернуться в игру, потому что я хочу расти. Потому что в "Сассуоло" я достиг - на мой взгляд - высшей точки проекта. Потому что я намерен научиться проводить три матча в неделю с командами, в которых много иностранцев и получить опыт с новым языком. Потому что я хочу стать мастером английского.

"Шахтер" показался мне наиболее близкими к моему видению футбола. И потому что раньше ни один клуб не давал мне ощущения, что я могу совершенствоваться дальше.

Я позвонил Паулу Фонсеке, которого я очень уважаю и с которым у нас фантастические отношения, и позволил увести себя в неизвестную мне реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в "Шахтере", не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.

В Италии у меня были некоторые контакты, но я выбрал Украину. Теперь мне нужно было начинать все сначала, практически с нуля. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это бред. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги", – сказал Де Дзерби.