Дикий: Верим, что Олимпик останется в УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий оценил шансы, что " Олимпик " снимется с турнира, а его место займет вылетевший по итогам прошлого сезона "Минай".

– На данный момент такого вопроса нет на повестке дня. "Олимпик" пока никакой официальной или неофициальной информации касательно возможных подобного рода перестановок не предоставлял. На заседании участников УПЛ 15 июня мы не планируем рассматривать такой вопрос.

– Если Гельзин откажется продолжать финансировать "Олимпик", а команда не найдет других инвесторов, то что более вероятно – что не вылетит "Минай" или в УПЛ зайдет финишировавший четвертым в первой лиге "Николаев"?

– В таком случае будут экстренно собираться клубы и обсуждать этот вопрос.

– "Минай" заявлял о желании остаться в УПЛ?

– Мы не обсуждали этот вопрос с клубами, потому что у нас нет для этого оснований. Мы все-таки верим, что "Олимпик" останется.