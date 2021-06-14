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Педриньо: В таком клубе как Шахтер надо уметь выживать

Премьер-лига
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(1 голосов)

Новичок горняков не боится конкуренции

Педриньо: В таком клубе как Шахтер надо уметь выживать

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Педриньо Делмино поделился своими впечатлениями после перехода в украинский клуб из лиссабонской "Бенфики".

– Может, знаешь кого-то из футболистов "Шахтера"?

– Знаю Майкона, Дентиньо, Додо – это те ребята, с которыми мы вместе играли в клубе и сборной. Знаком с Витао, Маркиньосом Сиприано, Фернандо и другими. Мы виделись или слышали что-то друг о друге, но со всеми знакомы.

– Знаешь кого-то из бывших футболистов "Шахтера", которые сейчас выступают в европейских клубах?

– Я знаю исключительно по именам, но никогда с ними не контактировал. Слышал о Жадсоне, он также выступал в "Коринтиансе", здесь оставил свой след в истории. Но из "Шахтера" вышло много великих игроков, которые сейчас выступают в топ-лигах. Я также постараюсь построить здесь красивую и успешную карьеру.

– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?

– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?

– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны, я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как "Шахтер". Считаю, каждый должен вносить свой вклад.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 23:20
С такой фамилией в Украине придется выживать.
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