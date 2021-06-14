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Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби
Горняки вышли из отпуска
shakhtar.com
14 июня "
В понедельник в первой половине дня часть игроков прошла обязательное медобследование. Аналогичная процедура во вторник ожидает вторую группу.
"Шахтер" начал тренировки в отсутствие игроков национальной сборной Украины и ряда травмированных. Отмечается присутствие в списке новичка команды Педриньо, а также игроков, которые в прошлом сезоне играли в арендах Коноплю, Мампасси, Танковского, Очеретько, Сикана, Валерия и Артема Бондаренко, а также нескольких воспитанников Академии.
В распоряжении Де Дзерби сейчас 31 футболист:
Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский
Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин
Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан
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