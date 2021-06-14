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Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби

Премьер-лига
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Горняки вышли из отпуска

Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби

shakhtar.com

Новина українською

14 июня "Шахтер" вышел из отпуска и приступил к работе под началом нового тренерского штаба.

В понедельник в первой половине дня часть игроков прошла обязательное медобследование. Аналогичная процедура во вторник ожидает вторую группу.

"Шахтер" начал тренировки в отсутствие игроков национальной сборной Украины и ряда травмированных. Отмечается присутствие в списке новичка команды Педриньо, а также игроков, которые в прошлом сезоне играли в арендах Коноплю, Мампасси, Танковского, Очеретько, Сикана, Валерия и Артема Бондаренко, а также нескольких воспитанников Академии.

В распоряжении Де Дзерби сейчас 31 футболист:

Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский

Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин

Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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