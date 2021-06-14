Севидов: Скорее всего, Минай готов заменить Олимпик в УПЛ

Украинский тренер Александр Севидов обрисовал ближайшие перспективы " Миная ", заявив, что закарпатский клуб готов заменить "Олимпик" в УПЛ, если дончан исключат из турнира.

– Мне тяжело что-либо говорить. Как человек, который всю жизнь в футболе, могу сказать, что, скорее всего, "Минай" готов заменить "Олимпик" в УПЛ. А официальную позицию клуба я не могу озвучивать, потому что официально никакого отношения к этому клубу не имею.

– Валерий Пересоляк будет продолжать финансировать команду?

– Команда будет существовать. В какой лиге – это будет решаться. Может быть, завтра решится (15 июня в Доме футбола пройдут общие сборы участников УПЛ – прим.). Я разговаривал с руководителями клуба, они очень переживают. Да, совершенно много ошибок, клуб же очень молодой, но так быстро вышел в УПЛ. Немножко не получилось. Этому очень много причин, это украинский футбол.

Возможно, у команды будет иностранный тренер, но я в этом очень сомневаюсь. Информация об Иванице неправдивая, даже разговоров таких не было. Скорее всего, в ближайшее время команду возглавит тренер.

Я высказываю свое мнение, это не официальное мнение футбольного клуба "Минай". Я говорю как человек, который многое знает. За что сейчас и страдает.

– У Кобина и Кополовца есть будущее в "Минае"?

– Насколько я знаю, Михаил Кополовец так и является спортивным директором. Никто его не увольнял. Миша просто достаточно импульсивный парень.

Я всегда хорошо относился к Кобину, и как к футболисту, и как к молодому тренеру. Конечно, у него были определенные ошибки, но это вопрос опыта. Его нельзя ни купить, ни передать. Возможно ли возвращение Кобина в "Минай"? А почему нет? Он достиг с клубом достаточно неплохих результатов. Ему нужна была пауза, потому что сильно болела его мама. Есть вещи, которые немного отвлекают от футбола. Но почему нет? Если он вернется и докажет, что осознал совершенные ошибки, то почему нет. Задатки у него есть. Нет ничего невозможного.