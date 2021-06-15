Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витао: Уверен, нас ждут большие победы
Горняки вышли из отпуска
shakhtar.com
Защитник "
"Отпуск прошел отлично. Было достаточно времени, чтобы побыть с родными на родине. Это важно – отдохнуть и немного освежить мысли после тяжелого сезона, в котором мы не смогли выполнить задач.
Успел соскучиться по всем ребятам! Решительно настроены на работу. Я уверен, нас ждут большие победы. Сейчас важно познакомиться с новым тренером, понять его идеи и видение футбола", - сказал Витао.
Напомним, что на тренерском мостике "Шахтера" Луиша Каштур заменил Роберто Де Дзерби.
Популярное сейчас
- Журналист: После матча с Нидерландами Ярмоленко выразил претензии Марлосу
- Петер Шмейхель: Жена Эриксена думала, что он умер
- В УЕФА осудили свист российских болельщиков во время акции BLM в исполнении бельгийской сборной
- Палкин: На следующей неделе будет еще один трансфер для Шахтера
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей