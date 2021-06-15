Витао: Уверен, нас ждут большие победы

Защитник " Шахтера " Витао рассказал, как провел отпуск, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

"Отпуск прошел отлично. Было достаточно времени, чтобы побыть с родными на родине. Это важно – отдохнуть и немного освежить мысли после тяжелого сезона, в котором мы не смогли выполнить задач.

Успел соскучиться по всем ребятам! Решительно настроены на работу. Я уверен, нас ждут большие победы. Сейчас важно познакомиться с новым тренером, понять его идеи и видение футбола", - сказал Витао.