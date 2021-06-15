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Витао: Уверен, нас ждут большие победы

Премьер-лига
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Горняки вышли из отпуска

Витао: Уверен, нас ждут большие победы

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассказал, как провел отпуск, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

"Отпуск прошел отлично. Было достаточно времени, чтобы побыть с родными на родине. Это важно – отдохнуть и немного освежить мысли после тяжелого сезона, в котором мы не смогли выполнить задач.

Успел соскучиться по всем ребятам! Решительно настроены на работу. Я уверен, нас ждут большие победы. Сейчас важно познакомиться с новым тренером, понять его идеи и видение футбола", - сказал Витао.

Напомним, что на тренерском мостике "Шахтера" Луиша Каштур заменил Роберто Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Источник:
ФК Шахтер

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