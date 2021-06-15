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На позицию голкипера: Колос подписал воспитанника киевского Динамо
Новый вратарь в Ковалевке
Колос
Голкипер Владимир Маханьков стал футболистом "Колоса". Трудовой договор рассчитан на три года. Сообщается, что Маханьков будет выступать под 33-м номером.
23-летний Владимир – воспитанник "Динамо", он выступал за команду U-21. Прошлый сезон был для него первым на профессиональном уровне, Маханьков провел его в "Полесье" (23 матча). Житомирский клуб финишировал на 11-позиции в прошлом сезоне Первой лиги.
Маханьков вызывался в юношеские сборные Украины U-15, U-16 и U-17, которые возглавлял Олег Кузнецов. В 2015 году он сыграл три матча за юношескую сборную U-19, а в следующем году провел один поединок за команду U-20. В молодежке дебютировал 7 сентября 2018-го в победном поединке квалификации чемпионата Европы U-21 против сверстников из Латвии.
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