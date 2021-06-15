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В донецком Шахтере создали женскую футбольную команду

Премьер-лига
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В донецком Шахтере создали женскую футбольную команду

Шахтер

Новина українською

В соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ, клубы Украинской Премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.

Футбольный клуб "Шахтер" объявляет о создании коллектива, который в кампании-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в настоящее время уже начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Более подробная информация появится позже.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
FCSD

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.06.2021 в 12:11
Как команда называться будет? Как-то не этично и грамматически не правильно будет называть женскую команду мужским именем "Шахтёр"
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Микко82 (Херсон)
15.06.2021 в 11:38
Капітаном буде Даша Савіна.
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