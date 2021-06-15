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В донецком Шахтере создали женскую футбольную команду
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Шахтер
В соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ, клубы Украинской Премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.
Футбольный клуб "Шахтер" объявляет о создании коллектива, который в кампании-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.
Как сообщает пресс-служба "горняков", в настоящее время уже начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Более подробная информация появится позже.
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