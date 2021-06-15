Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец

Журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере сообщает о том, что Василий Кобин вновь возглавил "Минай". Специалист уже два дня тренирует команду.

Также по информации инсайдера Юрий Мороз будет тренировать одесский "Черноморец". Его ассистентами станут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.

Поки Євро 2020 набирає обертів, в українському футболі свої пристрасті. Тренерські. Кобін знов прийняв Минай. Він там вже два дні як коуч. Чорноморець ось-ось очолить Мороз, його асистентами стануть Антонов, Гай, Анненков. — Igor Burbas (@iburbas) June 15, 2021

Напомним, Юрий Мороз работает старшим тренером в команде "Динамо" U-21. В новом сезоне одесситы будут играть в Высшем дивизионе чемпионата Украины.