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Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец
Украинские тренерские страсти
Фото: ФК Минай
Журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере сообщает о том, что Василий Кобин вновь возглавил "Минай". Специалист уже два дня тренирует команду.
Также по информации инсайдера Юрий Мороз будет тренировать одесский "Черноморец". Его ассистентами станут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.
Поки Євро 2020 набирає обертів, в українському футболі свої пристрасті. Тренерські. Кобін знов прийняв Минай. Він там вже два дні як коуч. Чорноморець ось-ось очолить Мороз, його асистентами стануть Антонов, Гай, Анненков.— Igor Burbas (@iburbas) June 15, 2021
Напомним, Юрий Мороз работает старшим тренером в команде "Динамо" U-21. В новом сезоне одесситы будут играть в Высшем дивизионе чемпионата Украины.
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