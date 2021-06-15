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Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец

Премьер-лига
(4 голосов)

Украинские тренерские страсти

Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец

Фото: ФК Минай

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере сообщает о том, что Василий Кобин вновь возглавил "Минай". Специалист уже два дня тренирует команду.

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Также по информации инсайдера Юрий Мороз будет тренировать одесский "Черноморец". Его ассистентами станут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.

Напомним, Юрий Мороз работает старшим тренером в команде "Динамо" U-21. В новом сезоне одесситы будут играть в Высшем дивизионе чемпионата Украины.

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В статье: Василий Кобин Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас Минай
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Комментарии (6)
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Я так думаю... (КиЇв)
15.06.2021 в 12:57
Бажаю «Чорноморцю» успішних виступів в УПЛ!
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+2
0
avk_avk (Львов)
15.06.2021 в 12:55
Романтично то як! Одружились. Розвелися. Знову одружились ... :)
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0
0
avatar
The Phantom (Одесса)
15.06.2021 в 12:41
Динамовский тренер, под динамовских игроков, всё логично...
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+2
0
Черноморец чемпион (Одесса)
15.06.2021 в 12:36
Я ждал Шарана в Черноморце, а тут ...
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+3
0
2.dc (Николаев)
15.06.2021 в 13:46
+1, тоже думалось, что ЧО верняк захочет переодеться под вышку, а тут как-бы и Шаран незаангажированный ...
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0
0
vadikk (Odessa)
15.06.2021 в 12:31
Да уж,динамовское сердце нам нарулит...
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+4
0


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