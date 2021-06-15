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СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю

Премьер-лига
(2 голосов)

Рейс Киев – Неаполь?

СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко привлек внимание итальянского "Наполи". По информации СМИ, Эльсеид Хюсай покинет Неаполь уже этим летом, якобы албанец может воссоединиться с Маурицио Сарри в "Лацио".

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Как сообщает журналист Руди Галетти, Миколенко – главный кандидат на замену левому защитнику "адзурри". Неаполитанцы оценивают трансфер Виталия в 13-14 миллионов евро. Отмечается, что боссам "Наполи" очень импонирует игра украинца.

"Интерес к игроку растет. Он цель №1 для "адзурри".

На данный момент Миколенко находится в расположении сборной Украины на ЕВРО. Команда Шевченко сыграет с Северной Македонией уже в этот четверг.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Эльсеид Хюсай Виталий Миколенко
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Источник:
Area Napoli

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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
15.06.2021 в 13:24
Пока он не готов к уровню Наполи, для этого нужно чтобы он прибавил в стабильности в обороне, а в атаке играл более остро. Если он допустит такие ошибки в Наполи, его надолго посадят на лавку.
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+1
-1
gychek (львов)
15.06.2021 в 13:29
Не готовий був ы Малиновський.Але зараз вын найкращий асист серыъ А 2020.Треба тыкати з УПЛ. ВИЩЕ!
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+3
-2
MaximSK (Киев)
15.06.2021 в 13:31
Малиновский перед этим играл в Бельгии за Генк, где смог окрепнуть, а с УПЛ мало кто смог сразу заиграть в Топ-лиге. Но я буду только рад если Миколенко туда перейдет и станет основным игроком там
+1
-1
avatar
Maxam (Чернівці)
15.06.2021 в 13:12
Після системачитних привозів за нього ніхто не дасть ту суму, яку хоче виручити сурок.
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+2
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
15.06.2021 в 13:18
Яке відношення бабак має до Миколенка? Можеш не відповідати.
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+3
-1


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