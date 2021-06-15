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СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю
Рейс Киев – Неаполь?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко привлек внимание итальянского "Наполи". По информации СМИ, Эльсеид Хюсай покинет Неаполь уже этим летом, якобы албанец может воссоединиться с Маурицио Сарри в "Лацио".
Как сообщает журналист Руди Галетти, Миколенко – главный кандидат на замену левому защитнику "адзурри". Неаполитанцы оценивают трансфер Виталия в 13-14 миллионов евро. Отмечается, что боссам "Наполи" очень импонирует игра украинца.
"Интерес к игроку растет. Он цель №1 для "адзурри".
Cresce l'interesse del #Napoli per #Mykolenko. Con l'uscita di #Hysaj (verso la #Lazio), il terzino sinistro ???????? della #DynamoKiev diventa l'obiettivo n. 1 per gli ????. L'operazione per il classe 99 si può chiudere con un investimento di ca € 13/14 mln. #Calciomercato #Transfers— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2021
На данный момент Миколенко находится в расположении сборной Украины на ЕВРО. Команда Шевченко сыграет с Северной Македонией уже в этот четверг.
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