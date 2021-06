СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю

Игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко привлек внимание итальянского "Наполи". По информации СМИ, Эльсеид Хюсай покинет Неаполь уже этим летом, якобы албанец может воссоединиться с Маурицио Сарри в "Лацио".

Как сообщает журналист Руди Галетти, Миколенко – главный кандидат на замену левому защитнику "адзурри". Неаполитанцы оценивают трансфер Виталия в 13-14 миллионов евро. Отмечается, что боссам "Наполи" очень импонирует игра украинца.

Cresce l'interesse del #Napoli per #Mykolenko. Con l'uscita di #Hysaj (verso la #Lazio), il terzino sinistro ???????? della #DynamoKiev diventa l'obiettivo n. 1 per gli ????. L'operazione per il classe 99 si può chiudere con un investimento di ca € 13/14 mln. #Calciomercato #Transfers