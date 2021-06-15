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Кобин прокомментировал слухи о своем возвращении на тренерский мостик Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

А также о возможном участии закарпатцев в УПЛ

Кобин прокомментировал слухи о своем возвращении на тренерский мостик Миная

Олександр Приходько

Новина українською

Украинский тренер Василий Кобин в комментарии Tribuna.com рассказал, правда ли, что он возвращается в "Минай".

- Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации.

- "Минай" будет выступать в УПЛ или в первой лиге?

- Не знаю, 15 июня проходит заседание участников УПЛ. Есть множество разных вариантов, сейчас рано об этом всем говорить.

- Если "Олимпик" снимется с УПЛ, то вы готовы их заменить?

- "Минай" по регламенту, насколько я знаю, насколько мне известно, остается в премьер-лиге. Но это только разговоры, пока нет никакого решения. Это насколько я знаю.

- Можете назвать условия контракта "Миная" с вами? На какой срок рассчитано соглашение?

- Нет никакого контракта, еще нет официального решения. Я не могу ничего комментировать, это одни слухи, - сказал Кобин.

Ранее о том, что Василий Кобин вновь возглавил "Минай" заявил журналист телеканал Футбол Игорь Бурбас. Что касается "Олимпика", то ранее президент Владислав Гельзин анонсировал, что судьба клуба будет решена в ближайшее время.

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В статье: Василий Кобин Олимпик (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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