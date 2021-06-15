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Минай возвращает Василия Кобина

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока без Кополовца

Минай возвращает Василия Кобина

Фото: ФК Минай/автор невідомий

Новина українською

Василий Кобин - главный тренер ФК "Минай". Он возвращается на должность, с которой ушел в марте.

На этой неделе состоялись переговоры руководства клуба и Василия Кобина. По их итогам было принято соответствующее решение. Именно закарпатский специалист будет готовить команду к следующему сезону.

В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.

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Напомним, что Василий Кобин впервые возглавил "Минай" летом 2019-го года. Как главный тренер Василий провел 55 матчей, привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019-2020, 1/2 финала Кубка Украины, с ним клуб одержал первые победы в УПЛ.

По итогам прошлого сезона в УПЛ "Минай" вылетел в Первую лигу. Хотя команда может остаться в главном чемпионате, если какой-то из клубов не пройдет аттестацию.

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В статье: Василий Кобин Первая лига УПЛ ФК Минай Николай Цымбал Минай
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.06.2021 в 17:13
О , вже і робота вдома ! Не потрібно вже їхати в Київ бетон колотить , або в Польщі полуниці збирати. Йо , йо Вася ?
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