Минай возвращает Василия Кобина

Василий Кобин - главный тренер ФК " Минай ". Он возвращается на должность, с которой ушел в марте.

На этой неделе состоялись переговоры руководства клуба и Василия Кобина. По их итогам было принято соответствующее решение. Именно закарпатский специалист будет готовить команду к следующему сезону.

В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.

Напомним, что Василий Кобин впервые возглавил "Минай" летом 2019-го года. Как главный тренер Василий провел 55 матчей, привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019-2020, 1/2 финала Кубка Украины, с ним клуб одержал первые победы в УПЛ.

По итогам прошлого сезона в УПЛ "Минай" вылетел в Первую лигу. Хотя команда может остаться в главном чемпионате, если какой-то из клубов не пройдет аттестацию.