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Минай возвращает Василия Кобина
Пока без Кополовца
Фото: ФК Минай/автор невідомий
Василий Кобин - главный тренер ФК "
На этой неделе состоялись переговоры руководства клуба и Василия Кобина. По их итогам было принято соответствующее решение. Именно закарпатский специалист будет готовить команду к следующему сезону.
В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.
Напомним, что Василий Кобин впервые возглавил "Минай" летом 2019-го года. Как главный тренер Василий провел 55 матчей, привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019-2020, 1/2 финала Кубка Украины, с ним клуб одержал первые победы в УПЛ.
По итогам прошлого сезона в УПЛ "Минай" вылетел в Первую лигу. Хотя команда может остаться в главном чемпионате, если какой-то из клубов не пройдет аттестацию.
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