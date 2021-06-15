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СМИ: Заря подписала хавбека Динамо
Первое летнее усиление луганского клуба
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Условия подписания (аренда или полноценный контракт) источник не сообщает.
Отметим, что Алибеков – воспитанник запорожского футбола, в "Динамо" перешел в 2016 году.
В июле 2019 года был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб "Слован" (Либерец).
С сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.
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Источник:zaryalg.com
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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
15.06.2021 в 17:19
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Камонплей
15.06.2021 в 17:00
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таврия19752009 (симферополь)
15.06.2021 в 16:52
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Acsakal (Kharkov)
15.06.2021 в 16:42
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