СМИ: Заря подписала хавбека Динамо

" Заря " усилилась 23-летним полузащитником киевского "Динамо" Ахмедом Алибековым, сообщает сайт zaryalg.com.

Условия подписания (аренда или полноценный контракт) источник не сообщает.

Отметим, что Алибеков – воспитанник запорожского футбола, в "Динамо" перешел в 2016 году.

В июле 2019 года был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб "Слован" (Либерец).

С сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.