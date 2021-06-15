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СМИ: Заря подписала хавбека Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первое летнее усиление луганского клуба

СМИ: Заря подписала хавбека Динамо

Новина українською

"Заря" усилилась 23-летним полузащитником киевского "Динамо" Ахмедом Алибековым, сообщает сайт zaryalg.com.

Условия подписания (аренда или полноценный контракт) источник не сообщает.

Отметим, что Алибеков – воспитанник запорожского футбола, в "Динамо" перешел в 2016 году.

В июле 2019 года был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб "Слован" (Либерец).

С сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Ахмед Алибеков
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
15.06.2021 в 17:19
Когда он переходил в Уфу, то сказал, что он родом из Дагестана и ему в РФ будет комфортнее видеться с родственниками. А теперь пишут, что он воспитанник запорожского футбола....Так где правда? Или он переехал из Махачкалы в Запорожье в детстве?
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+1
0
Камонплей
15.06.2021 в 17:00
"підсилення"
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.06.2021 в 16:52
Заря арендовец Динамо
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+1
-3
Acsakal (Kharkov)
15.06.2021 в 16:42
І нащо Зорі ця вата, яка навіть в Уфі не змогла хоч як себе показати?
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+3
-1


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