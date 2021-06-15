  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стал известен календарь первого круга УПЛ. Матч Динамо - Шахтёр состоится в начале октября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен календарь первого круга УПЛ. Матч Динамо - Шахтёр состоится в начале октября

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В первом туре наши гранды должны провести домашние игры

Стал известен календарь первого круга УПЛ. Матч Динамо - Шахтёр состоится в начале октября

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Стал известен план-календарь первого круга украинской Премьер-лиги на следующий сезон.

Старт турнира запланирован на 25 июля, а завершится первая часть сезона 20 ноября играми 15 тура.

Любопытно, что в календаре в первом туре матчи "Динамо" и "Шахтёра" домашние: киевлянам принимать "Олимпик", а дончанам - "Ингулец".

Украинское Классическое запланировано на 10-й игровой день: 2 октября - перед международной паузой на матчи сборных - "Динамо" номинально дома сыграет с "горняками"/

Читайте такжеВерес и Металлист 1925 получили аттестаты для участия в УПЛ

Стал известен календарь первого круга УПЛ. Матч Динамо - Шахтёр состоится в начале октября - изображение 1

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...