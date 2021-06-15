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Стал известен календарь первого круга УПЛ. Матч Динамо - Шахтёр состоится в начале октября
В первом туре наши гранды должны провести домашние игры
фото - Олександр Приходько
Стал известен план-календарь первого круга украинской Премьер-лиги на следующий сезон.
Старт турнира запланирован на 25 июля, а завершится первая часть сезона 20 ноября играми 15 тура.
Любопытно, что в календаре в первом туре матчи "Динамо" и "Шахтёра" домашние: киевлянам принимать "Олимпик", а дончанам - "Ингулец".
Украинское Классическое запланировано на 10-й игровой день: 2 октября - перед международной паузой на матчи сборных - "Динамо" номинально дома сыграет с "горняками"/
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