Верес и Металлист 1925 получили аттестаты для участия в УПЛ

Победитель минувшего розыгрыша Первой лиги «Верес» и бронзовый призер «Металлист 1925» получили от УАФ аттестаты для участия в УПЛ.

Оба клуба запостили фотографии своих аттестатов в Instagram.

Отметим, что для «Металлиста 1925» это будет дебютный опыт в элите украинского футбола. Клуб был основан в 2016 году после того, как «каноничный» «Металлист» обанкротился под руководством Сергея Курченко.

«Верес» же играл в элите в середине 90-х, а также в сезоне-2017/18, в конце которого неожиданно поменялся местами с ФК «Львов», на тот момент выступавшим во Второй лиге.

Ранее ходили слухи, что у харьковчан есть проблемы с аттестацией, а у "Вереса" и подавно нет стадиона в Ровно. Тем не менее, ситуация разрешилась в пользу новичков.