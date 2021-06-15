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Верес и Металлист 1925 получили аттестаты для участия в УПЛ
Повышаются в классе
Верес/Автор невідомий
Победитель минувшего розыгрыша Первой лиги «Верес» и бронзовый призер «Металлист 1925» получили от УАФ аттестаты для участия в УПЛ.
Оба клуба запостили фотографии своих аттестатов в Instagram.
Отметим, что для «Металлиста 1925» это будет дебютный опыт в элите украинского футбола. Клуб был основан в 2016 году после того, как «каноничный» «Металлист» обанкротился под руководством Сергея Курченко.
«Верес» же играл в элите в середине 90-х, а также в сезоне-2017/18, в конце которого неожиданно поменялся местами с ФК «Львов», на тот момент выступавшим во Второй лиге.
Ранее ходили слухи, что у харьковчан есть проблемы с аттестацией, а у "Вереса" и подавно нет стадиона в Ровно. Тем не менее, ситуация разрешилась в пользу новичков.
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