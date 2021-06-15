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Верес и Металлист 1925 получили аттестаты для участия в УПЛ

Премьер-лига
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Верес и Металлист 1925 получили аттестаты для участия в УПЛ

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Победитель минувшего розыгрыша Первой лиги «Верес» и бронзовый призер «Металлист 1925» получили от УАФ аттестаты для участия в УПЛ.

Оба клуба запостили фотографии своих аттестатов в Instagram.

Отметим, что для «Металлиста 1925» это будет дебютный опыт в элите украинского футбола. Клуб был основан в 2016 году после того, как «каноничный» «Металлист» обанкротился под руководством Сергея Курченко.

«Верес» же играл в элите в середине 90-х, а также в сезоне-2017/18, в конце которого неожиданно поменялся местами с ФК «Львов», на тот момент выступавшим во Второй лиге.

Ранее ходили слухи, что у харьковчан есть проблемы с аттестацией, а у "Вереса" и подавно нет стадиона в Ровно. Тем не менее, ситуация разрешилась в пользу новичков.

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В статье: Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 17:28
Поменяли бы название на ФК Харьков было бы круто.Почему нет Милан 1876 или Челси 1895 ?
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rivnenskyi (Рівне)
15.06.2021 в 16:27
А шо Вересу штампа не вліпили?)) усьо пропало!)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.06.2021 в 16:32
Штамп буде, коли стадіон побудують...)))
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