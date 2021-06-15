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Заря вышла из отпуска и запланировала сбор в Турции
Луганский клуб объявит планы на летнее межсезонье
zarya-lugansk.com
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Первая команда "Зари" выйдет из отпуска во вторник 15 июня и соберется на учебно-тренировочной базе в Запорожье.
Далее по графику традиционное медобследование и втягивающий сбор в Запорожье, который продлится до 23 июня включительно. В рамках этого сбора запланировано проведение одного контрольного матча. Дату и соперника клуб озвучит чуть позже.
После завершения запорожского сбора "Заря" отправится на сбор заграничный. Местом дислокации станет Турция. Там луганчане пробудут с 24 июня по 14 июля включительно и именно в этот день вернутся в Украину, где на протяжении 10 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата, непосредственно, в Запорожье.
В Турции так же запланирован ряд спаррингов.
Что касается молодёжного состава, то он теперь будет принимать участие в чемпионате Юношеской Лиги. Молодёжный состав соберётся 24 июня в Запорожье и тоже включится в подготовку к грядущему чемпионату.
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