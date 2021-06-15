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Заря вышла из отпуска и запланировала сбор в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганский клуб объявит планы на летнее межсезонье

Заря вышла из отпуска и запланировала сбор в Турции

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" огласила планы на период летнего межсезонья.

Первая команда "Зари" выйдет из отпуска во вторник 15 июня и соберется на учебно-тренировочной базе в Запорожье.

Далее по графику традиционное медобследование и втягивающий сбор в Запорожье, который продлится до 23 июня включительно. В рамках этого сбора запланировано проведение одного контрольного матча. Дату и соперника клуб озвучит чуть позже.

После завершения запорожского сбора "Заря" отправится на сбор заграничный. Местом дислокации станет Турция. Там луганчане пробудут с 24 июня по 14 июля включительно и именно в этот день вернутся в Украину, где на протяжении 10 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата, непосредственно, в Запорожье.

В Турции так же запланирован ряд спаррингов.

Что касается молодёжного состава, то он теперь будет принимать участие в чемпионате Юношеской Лиги. Молодёжный состав соберётся 24 июня в Запорожье и тоже включится в подготовку к грядущему чемпионату.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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