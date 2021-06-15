Состоялись сборы участников УПЛ. Олимпик остается в элите

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

На собрании присутствовали Андрей Павелко, Президент УАФ, представители 15-ти клубов Лиги, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ Дирекция УПЛ.

На собрании было принято решение об исключении ФК "Минай" из состава участников УПЛ и включения ФК "Верес", ФК "Черноморец", ФК "Металлист 1925" в состав участников УПЛ.

Аттестаты на участие в УПЛ получили все 16 клубов, в том числе и " Олимпик ", который начнет новый сезон в элитном дивизионе.