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Состоялись сборы участников УПЛ. Олимпик остается в элите
Аттестаты получили все 16 клубов лиги
upl.ua
15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.
На собрании присутствовали Андрей Павелко, Президент УАФ, представители 15-ти клубов Лиги, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ Дирекция УПЛ.
На собрании было принято решение об исключении ФК "Минай" из состава участников УПЛ и включения ФК "Верес", ФК "Черноморец", ФК "Металлист 1925" в состав участников УПЛ.
Аттестаты на участие в УПЛ получили все 16 клубов, в том числе и "
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