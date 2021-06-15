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Состоялись сборы участников УПЛ. Олимпик остается в элите

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Аттестаты получили все 16 клубов лиги

Состоялись сборы участников УПЛ. Олимпик остается в элите

upl.ua

Новина українською

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

На собрании присутствовали Андрей Павелко, Президент УАФ, представители 15-ти клубов Лиги, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ Дирекция УПЛ.

На собрании было принято решение об исключении ФК "Минай" из состава участников УПЛ и включения ФК "Верес", ФК "Черноморец", ФК "Металлист 1925" в состав участников УПЛ.

Аттестаты на участие в УПЛ получили все 16 клубов, в том числе и "Олимпик", который начнет новый сезон в элитном дивизионе.

Также был утвержден календарь нового сезона.

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В статье: Олимпик (Донецк) Украинская Премьер-лига
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Комментарии (3)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
15.06.2021 в 19:32
Дніпро-1, Металлист 1925. Постмодерн сдал, метамодерн принял.
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Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 18:48
Ужасный у нас чемпионат.Половина без стадионов,истории,болельщиков.Ждем вылет Олимпика и Ингульца
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Kozlintip (Rivne)
15.06.2021 в 18:42
фавболт базар ліга
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