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Александрия до середины сентября будет играть на выезде
Связано это с заменой газона на стадионе Ника
fco.com.ua
Сегодня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/22. Согласно данному расписанию, все матчи "
Впрочем, в гостях "горожане" будут играть до середины сентября.
Как сообщил директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии UA-Футбол, связано это с заменой газона на домашней арене команды – стадионе "Ника".
По словам Китаева, газон уже постелен, он зеленый. Однако необходимо некоторое время, чтобы прижилась корневая система и чтобы её не повредить.
Таким образом клуб проведёт первый домашний матч только в сентябре против "Ингульца" (базовая дата тура – 11 сентября).
Напомним, что в сезоне 2020/21 "Александрия" заняла девятое место в УПЛ.
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