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Александрия до середины сентября будет играть на выезде

Премьер-лига
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Связано это с заменой газона на стадионе Ника

Александрия до середины сентября будет играть на выезде

fco.com.ua

Новина українською

Сегодня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/22. Согласно данному расписанию, все матчи "Александрии" в первом круге отмечены как выездные.

Впрочем, в гостях "горожане" будут играть до середины сентября.

Как сообщил директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии UA-Футбол, связано это с заменой газона на домашней арене команды – стадионе "Ника".

По словам Китаева, газон уже постелен, он зеленый. Однако необходимо некоторое время, чтобы прижилась корневая система и чтобы её не повредить.

Таким образом клуб проведёт первый домашний матч только в сентябре против "Ингульца" (базовая дата тура – 11 сентября).

Напомним, что в сезоне 2020/21 "Александрия" заняла девятое место в УПЛ.

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В статье: ФК Александрия
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