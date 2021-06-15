Александрия до середины сентября будет играть на выезде

Сегодня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/22. Согласно данному расписанию, все матчи " Александрии " в первом круге отмечены как выездные.

Впрочем, в гостях "горожане" будут играть до середины сентября.

Как сообщил директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии UA-Футбол, связано это с заменой газона на домашней арене команды – стадионе "Ника".

По словам Китаева, газон уже постелен, он зеленый. Однако необходимо некоторое время, чтобы прижилась корневая система и чтобы её не повредить.

Таким образом клуб проведёт первый домашний матч только в сентябре против "Ингульца" (базовая дата тура – 11 сентября).

Напомним, что в сезоне 2020/21 "Александрия" заняла девятое место в УПЛ.