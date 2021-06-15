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Трубин и Забарный - в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2021

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Два украинца в претендентах на звание лучшего молодого игрока Европы

Трубин и Забарный - в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2021

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе (Golden Boy) 2021 года.

В него вошли и два украинских игрока – голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.

Отметим, что в списке могут находиться футболисты не старше 21 года и которые выступают только в европейских высших дивизионах стран.

Отметим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 претендентов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов

Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий, перейдя по ссылке.

В 2020-м премию Golden Boy получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 20:25
Где-то заплакал Коваленко...
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+1
0
Димитър из Софии (София)
15.06.2021 в 20:08
Все за Забарного!
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+2
0


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