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Трубин и Забарный - в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2021
Два украинца в претендентах на звание лучшего молодого игрока Европы
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе (Golden Boy) 2021 года.
В него вошли и два украинских игрока – голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.
Отметим, что в списке могут находиться футболисты не старше 21 года и которые выступают только в европейских высших дивизионах стран.
Отметим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 претендентов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов
Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий, перейдя по ссылке.
В 2020-м премию Golden Boy получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд.
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