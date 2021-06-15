Трубин и Забарный - в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2021

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе (Golden Boy) 2021 года.

В него вошли и два украинских игрока – голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.

Отметим, что в списке могут находиться футболисты не старше 21 года и которые выступают только в европейских высших дивизионах стран.

Отметим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 претендентов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов

Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий, перейдя по ссылке.

В 2020-м премию Golden Boy получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд.