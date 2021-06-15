Дикий: Никаких обращений от клубов-участников еврокубков относительно лояльного календаря не было

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как прошло общее собрание участников Премьер-лиги.

"Рассматривался вопрос о составе участников на следующий сезон. Этот состав утвержден, в том числе и "Олимпик". "Минай" был исключен из состава участников на сезон 2021/22.

Жеребьевка календаря была проведена в такой же способ, как и в прошлом сезоне – у нас есть разработанная по аналогии ведущих европейских лиг процедура жеребьевки. Она электронная и учитывает алгоритмы клубов-участников еврокубков, которые нужно развести, чтобы они не встречались между собой в стартовых турах. Учтено, чтобы клубы, которые участвуют в еврокубках, в первых 5 турах между собой не встречались. Программа учитывает это и уже с учетом этой информации выдает календарь. "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Колос" и "Заря" не получили никаких других преференций. Никаких обращений от них относительно лояльного календаря не было.

Есть также даты, в которые не будут проводиться матчи. Например, 24 августа – День независимости Украины. У нас есть информация, что на НСК "Олимпийский" планируются мероприятия, поэтому он не будет задействован.

"Александрия" обратилась с ходатайством, чтобы на протяжении августа не проводить домашние матчи, потому что они заменили газон на стадионе "Ника". Он должен укорениться.

Кроме того, были подведены итоги прошлого сезона, был утвержден финансовый отчет, финансовый план на следующий сезон, создана рабочая группа по обработке идеи касательно создания киберфутбольной лиги УПЛ, – сказал Дикий.