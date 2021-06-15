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Шахтер не будет продлевать контракт с Малышевым и предложил игроку стать тренером академии
Сам игрок еще не определился, будет ли он продолжать карьеру
shakhtar.com
Полузащитник "
Контракт футболиста с "Шахтером" подходит к концу и, в случае завершения карьеры, клуб готов его взять в академию детским тренером.
Полноценно заиграть в "Шахтере" Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена.
Сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды, или завершит карьеру.
Добавим, что в последний раз в составе "Шахтера" хавбек выходил на поле в апреле 2019 года.
Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в "Заре" (4 гола в 32 матчах), провел три матча за национальную сборную Украины.
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