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Шахтер не будет продлевать контракт с Малышевым и предложил игроку стать тренером академии

Премьер-лига
(1 голосов)

Сам игрок еще не определился, будет ли он продолжать карьеру

Шахтер не будет продлевать контракт с Малышевым и предложил игроку стать тренером академии

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев вскоре попрощается с донецким клубом.

Контракт футболиста с "Шахтером" подходит к концу и, в случае завершения карьеры, клуб готов его взять в академию детским тренером.

Полноценно заиграть в "Шахтере" Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена.

Сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды, или завершит карьеру.

Добавим, что в последний раз в составе "Шахтера" хавбек выходил на поле в апреле 2019 года.

Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в "Заре" (4 гола в 32 матчах), провел три матча за национальную сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Комментарии (9)
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Romb_DK (Київ)
15.06.2021 в 22:19
Де запропонували цьому сепару в дэнере чи Києві? Якщо малолітніх шовіністів на Донбас Арені то хай. Але в Києві дітей тренувати то зась
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+1
-9
FC Energy (Новая Каховка)
15.06.2021 в 22:28
что за муть ты пишешь? какое отношение он имеет к сепаратизму?
Ответить
+5
-2
Romb_DK (Київ)
15.06.2021 в 22:59
Малишев відкрито братався з сепарами - Моторолою та Гіві. Фоток навалом. Гугл в помощь
0
-2
aleks68
15.06.2021 в 22:40
пойди полечись ущербный
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
15.06.2021 в 22:41
У человека хроническая травма, он играть больше никогда не сможет! Кем надо быть, чтобы нести подобную ахинею, вместо того, чтобы поддержать
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+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
15.06.2021 в 22:43
И кстати, выучи значение слова шовинизм, или на воре и шапка горит?
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+3
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
15.06.2021 в 22:51
еба.ько, он нехило помогал армии в 2014-2015 году. с такими согражданами как ты невольно станешь шовинистом, только не за сцаря, а против таких уе.анов как ты
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+4
-1
Romb_DK (Київ)
15.06.2021 в 23:01
д@лб@ёб Якій армії? ПідоРосії? Так. нехіло допомагав
0
-3
octavi4 (Warszawa)
15.06.2021 в 23:09
Гусь тупорылый
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+1
0


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