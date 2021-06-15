Панькив продолжит карьеру в Рухе

Львовский " Рух " усилился экс-голкипером "Александрии" Юрием Панькивым.

По информации Meta-ratings, клуб уже подписал с вратарем контакт. Скоро о нем будет объявлено официально.

Напомним, что Панькив покинул "Александрию " по окончанию сезона ан правах свободного агента – клуб не стал продлевать контракт с вратарем.

За "Александрию" 36-летний футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 раз отстоял на ноль.