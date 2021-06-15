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Панькив продолжит карьеру в Рухе
Ветеран еще поиграет
Львовский "
По информации Meta-ratings, клуб уже подписал с вратарем контакт. Скоро о нем будет объявлено официально.
Напомним, что Панькив покинул "Александрию " по окончанию сезона ан правах свободного агента – клуб не стал продлевать контракт с вратарем.
За "Александрию" 36-летний футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 раз отстоял на ноль.
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