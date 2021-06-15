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Панькив продолжит карьеру в Рухе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ветеран еще поиграет

Панькив продолжит карьеру в Рухе

Новина українською

Львовский "Рух" усилился экс-голкипером "Александрии" Юрием Панькивым.

По информации Meta-ratings, клуб уже подписал с вратарем контакт. Скоро о нем будет объявлено официально.

Напомним, что Панькив покинул "Александрию " по окончанию сезона ан правах свободного агента – клуб не стал продлевать контракт с вратарем.

За "Александрию" 36-летний футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 раз отстоял на ноль.

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В статье: Юрий Панькив ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
15.06.2021 в 21:49
Усе так і є. Бачив пана Юрія, казав, що буде грати у Льовів в наступному сезоні.
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