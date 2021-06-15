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Александрия будет сотрудничать с женской командой Ятрань

Премьер-лига
(1 голосов)

В рамках стратегии развития женского футбола от УАФ

Александрия будет сотрудничать с женской командой Ятрань

umanfootball.com.ua

Новина українською

Согласно стратегии развития женского футбола от УАФ, наличие женской команды в структуре клуба УПЛ является обязательным условием для получения им аттестата на сезон.

В рамках выполнения этих обязательств "Александрия" подписала соглашение с уманской женской командой "Ятрань".

ФК "Ятрань" с 2008-го по 2020-й годы выступал в высшей лиге чемпионата Украины среди женщин (с двухлетней паузой на выступления в минифутбол). В сезоне 2021/22 "Ятрань" сыграет в первой лиге.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 21:46
Женская "я дрянь"?
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