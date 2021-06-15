Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия будет сотрудничать с женской командой Ятрань
В рамках стратегии развития женского футбола от УАФ
umanfootball.com.ua
Согласно стратегии развития женского футбола от УАФ, наличие женской команды в структуре клуба УПЛ является обязательным условием для получения им аттестата на сезон.
В рамках выполнения этих обязательств "
ФК "Ятрань" с 2008-го по 2020-й годы выступал в высшей лиге чемпионата Украины среди женщин (с двухлетней паузой на выступления в минифутбол). В сезоне 2021/22 "Ятрань" сыграет в первой лиге.
Популярное сейчас
- Денисов: Спросил у Шевченко, знал ли он про Дюмфриса. Он ответил: У них там целая торба таких Дюмфрисов
- "Пейте воду". Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции
- Профессия - нелюдь: как Тони Шумахер едва не убил Патрика Баттистона
- Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей