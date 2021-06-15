Александрия будет сотрудничать с женской командой Ятрань

Согласно стратегии развития женского футбола от УАФ, наличие женской команды в структуре клуба УПЛ является обязательным условием для получения им аттестата на сезон.

В рамках выполнения этих обязательств " Александрия " подписала соглашение с уманской женской командой "Ятрань".

ФК "Ятрань" с 2008-го по 2020-й годы выступал в высшей лиге чемпионата Украины среди женщин (с двухлетней паузой на выступления в минифутбол). В сезоне 2021/22 "Ятрань" сыграет в первой лиге.