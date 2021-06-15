Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Не могу сказать, что мой приход в Шахтер – это конец гегемонии Динамо
Новый тренер Шахтера рассказал о своих первых днях в клубе
shakhtar.com
Новый главный тренер "
- Каковы ваши первые впечатления от Киева, от клуба и первых тренировок?
- Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Я пришел сюда работать с большим энтузиазмом, и получать удовольствие. Я считаю "Шахтер" топ-клубом.
Игроки очень сильные, я хочу привить игрокам свое видение игры. Первое впечатление было прекрасным. Пока что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Отношения с клубом уже сейчас отличными, как и с игроками, они профессионалы, которые прекрасно относятся к своим обязанностям. Я только недавно с ними познакомился и рад тому, что увидел. У нас все предпосылки для того, чтобы провести хороший сезон.
- В прошлом сезоне "Шахтер" впервые за много лет остался без трофеев, и одной из причин называли слишком мягкий характер вашего предшественника Луиша Каштру. Вы считаете себя тренером-диктором или демократом?
- С моей стороны некорректно говорить о предыдущем тренере. Меня здесь не было, и я не знаю, что происходило. Я знаю, что "Шахтер" ничего не выиграл в прошлом сезоне, и для нас это дополнительная мотивация.
Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками во всех ситуациях. Иногда нужно быть жестким, и когда нужно будет проявить жесткость - я ее проявлю. Но по тому, что я увидел, с этой командой нет необходимости быть диктатором. Это не принесет плодов. Я тренер-демократ.
- Главный соперник "Шахтера" - "Динамо", чьим главным тренером является Мирча Луческу. Вы родом из Брешии, и ваша юность пришлась на период, когда "Брешию" возглавлял Луческу. Что вы думаете об этом тренере и о соперничестве с ним?
- Когда Луческe был в "Брешии", я каждый матч был на фанатской трибуне. Он – маэстро, у него большой опыт и мастерство. Я рад встретиться с ним, его командой, это будет интересное противостояние. Постараюсь максимально хорошо подготовить свою команду.
- Вы готовы заявить, что вам приход – это конец гегемонии "Динамо"?
- Нет, потому что сказать так – это означало бы что я не разбираюсь в футбол. Готов ли я к борьбе? Жду ее с нетерпением.
Популярное сейчас
- За кого болеют украинцы на Евро кроме нашей национальной команды
- СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю
- Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец
- Наполи заинтересовался защитником сборной Украины
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей