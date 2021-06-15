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Де Дзерби: Не могу сказать, что мой приход в Шахтер – это конец гегемонии Динамо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Новый тренер Шахтера рассказал о своих первых днях в клубе

Де Дзерби: Не могу сказать, что мой приход в Шахтер – это конец гегемонии Динамо

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пообщался с прессой на церемонии своей презентации в донецком клубе.

- Каковы ваши первые впечатления от Киева, от клуба и первых тренировок?

- Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Я пришел сюда работать с большим энтузиазмом, и получать удовольствие. Я считаю "Шахтер" топ-клубом.

Игроки очень сильные, я хочу привить игрокам свое видение игры. Первое впечатление было прекрасным. Пока что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Отношения с клубом уже сейчас отличными, как и с игроками, они профессионалы, которые прекрасно относятся к своим обязанностям. Я только недавно с ними познакомился и рад тому, что увидел. У нас все предпосылки для того, чтобы провести хороший сезон.

- В прошлом сезоне "Шахтер" впервые за много лет остался без трофеев, и одной из причин называли слишком мягкий характер вашего предшественника Луиша Каштру. Вы считаете себя тренером-диктором или демократом?

- С моей стороны некорректно говорить о предыдущем тренере. Меня здесь не было, и я не знаю, что происходило. Я знаю, что "Шахтер" ничего не выиграл в прошлом сезоне, и для нас это дополнительная мотивация.

Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками во всех ситуациях. Иногда нужно быть жестким, и когда нужно будет проявить жесткость - я ее проявлю. Но по тому, что я увидел, с этой командой нет необходимости быть диктатором. Это не принесет плодов. Я тренер-демократ.

- Главный соперник "Шахтера" - "Динамо", чьим главным тренером является Мирча Луческу. Вы родом из Брешии, и ваша юность пришлась на период, когда "Брешию" возглавлял Луческу. Что вы думаете об этом тренере и о соперничестве с ним?

- Когда Луческe был в "Брешии", я каждый матч был на фанатской трибуне. Он – маэстро, у него большой опыт и мастерство. Я рад встретиться с ним, его командой, это будет интересное противостояние. Постараюсь максимально хорошо подготовить свою команду.

- Вы готовы заявить, что вам приход – это конец гегемонии "Динамо"?

- Нет, потому что сказать так – это означало бы что я не разбираюсь в футбол. Готов ли я к борьбе? Жду ее с нетерпением.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 21:40
Блин, уже напоили, бред несёт. Гегемон хренов.
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0
rivnenskyi (Рівне)
15.06.2021 в 21:31
Скільки помилок в тексті....ви хоча б читаєте, що пишете?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 21:42
Ничего страшного, пускай будет тренер-диктор.
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0
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