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У Шахтера нет предложений по Соломону - британский журналист
И от Арсенала в том числе
Stmegi
У донецкого "
Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому "Арсеналу". Однако Уитли утверждает, что ни "канониры", ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.
Напомним, что ранее Игорь Цыганык сообщал, что "горняки" отклонили
В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
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