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У Шахтера нет предложений по Соломону - британский журналист

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И от Арсенала в том числе

У Шахтера нет предложений по Соломону - британский журналист

Stmegi

Новина українською

У донецкого "Шахтера" нет на руках предложений по вингеру Манору Соломону. Об этом сообщил глава отдела издания Football London по "Арсеналу", британский журналист Крис Уитли.

Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому "Арсеналу". Однако Уитли утверждает, что ни "канониры", ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.

Напомним, что ранее Игорь Цыганык сообщал, что "горняки" отклонили предложение по продаже Соломона "Арсеналу" в размере 20 млн евро.

В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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Американец 2000
16.06.2021 в 00:32
Та он ещё слабоват - какая Англия ???
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