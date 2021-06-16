У Шахтера нет предложений по Соломону - британский журналист

У донецкого " Шахтера " нет на руках предложений по вингеру Манору Соломону. Об этом сообщил глава отдела издания Football London по "Арсеналу", британский журналист Крис Уитли.

Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому "Арсеналу". Однако Уитли утверждает, что ни "канониры", ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.

Напомним, что ранее Игорь Цыганык сообщал, что "горняки" отклонили предложение по продаже Соломона "Арсеналу" в размере 20 млн евро.

В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.