Рух будет готовиться к новому сезону во Львове

После месячного отпуска игроки " Руха " собрались на клубной базе в Винниках.

Команда уже приступила к тренировкам. К слову, первую тренировка "руховцы" провели без своего наставника, который в эти дни проходит тренерские курсы на лицензию UEFA Pro.

Отмечается, что подготовку к новому сезону команда проведет во Львове.

Во время летних сборов у "Руха" запланировано несколько спаррингов. Уже достигнута договоренность провести товарищеские матчи с "Вересом" и "Агробизнес". В субботу "руховцы" проведут между собой двусторонку.