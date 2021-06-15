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Рух будет готовиться к новому сезону во Львове

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда вышла из отпуска

Рух будет готовиться к новому сезону во Львове

fcrukh.com

Новина українською

После месячного отпуска игроки "Руха" собрались на клубной базе в Винниках.

Команда уже приступила к тренировкам. К слову, первую тренировка "руховцы" провели без своего наставника, который в эти дни проходит тренерские курсы на лицензию UEFA Pro.

Отмечается, что подготовку к новому сезону команда проведет во Львове.

Во время летних сборов у "Руха" запланировано несколько спаррингов. Уже достигнута договоренность провести товарищеские матчи с "Вересом" и "Агробизнес". В субботу "руховцы" проведут между собой двусторонку.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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