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Рух будет готовиться к новому сезону во Львове
Команда вышла из отпуска
fcrukh.com
После месячного отпуска игроки "
Команда уже приступила к тренировкам. К слову, первую тренировка "руховцы" провели без своего наставника, который в эти дни проходит тренерские курсы на лицензию UEFA Pro.
Отмечается, что подготовку к новому сезону команда проведет во Львове.
Во время летних сборов у "Руха" запланировано несколько спаррингов. Уже достигнута договоренность провести товарищеские матчи с "Вересом" и "Агробизнес". В субботу "руховцы" проведут между собой двусторонку.
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