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Официально. Панькив - игрок Руха

Премьер-лига
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Усиление на последнем рубеже для львовского клуба

Официально. Панькив - игрок Руха

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" официально объявил о подписании контракта с экс-голкипером "Александрии" Юрием Панькивым.

Контракт с 36-летним вратарем рассчитан сроком на 1 год с правом пролонгации еще на год.

За "желто-черных" голкипер будет выступать под 79 номером.

Напомним, что Панькив покинул "Александрию " по окончанию сезона на правах свободного агента – клуб не стал продлевать контракт с вратарем.

За "Александрию" футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 поединков отстоял на ноль.

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В статье: Юрий Панькив ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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