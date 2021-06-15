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Официально. Панькив - игрок Руха
Усиление на последнем рубеже для львовского клуба
fcrukh.com
Львовский "
Контракт с 36-летним вратарем рассчитан сроком на 1 год с правом пролонгации еще на год.
За "желто-черных" голкипер будет выступать под 79 номером.
Напомним, что Панькив покинул "Александрию " по окончанию сезона на правах свободного агента – клуб не стал продлевать контракт с вратарем.
За "Александрию" футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 поединков отстоял на ноль.
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