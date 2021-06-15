Де Дзерби: Надеюсь, со временем смогу общаться с украинскими игроками на русском языке

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

– Что для вас стало решающим в том, чтобы принять предложение "Шахтера"? Были ли предложения от других клубов?

– Хороший вопрос. Должен сразу сказать, что за время работы в "Сассуоло" я очень привязался к этому клубу, у меня были отличные отношения со всеми игроками. Когда принимал решение об уходе, я много общался с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Жозе Боту. Для меня было важно, что у нас одинаковый взгляд на футбол. Мы одинаково смотрим на игру. И было ощущение, что мы знакомы уже лет двадцать. Предложения от других команд поступали, но я был достаточно тверд в своем решении приехать сюда, в Киев, работать с "Шахтером". Я сделал то, что хотел.

– Так сложилось, что стратегия селекции "Шахтера" строится на бразильских игроках. Прямо сейчас основа успеха – это они. Насколько вам, итальянскому тренеру, комфортно работать с бразильцами? Не будет ли язык проблемой в коммуникации? Все ваши предшественники знали португальский…

– Конечно, я согласен, это очень важный вопрос, но надеюсь, что у меня не будет никаких проблем. Помимо итальянского я владею испанским языком. Когда говорю на поле, бразильцы, как правило, меня хорошо понимают. Также владею английским. Надеюсь, с помощью моих ассистентов, переводчиков со временем я также смогу общаться и с украинскими игроками на русском языке.

– В одном из интервью вы говорили, что советовались с Паулу Фонсекой по поводу перехода в "Шахтер". Что именно он рассказывал вам об Украине и клубе? Возможно, предупреждал о каких-то трудностях?

– С Фонсекой я разговаривал уже после того, как подписал контракт. Его мнение ни в коем случае не было решающим. Я сознательно отодвинул разговор с ним на период уже после подписания контракта, поскольку не хотел никаких подводных камней. Хотел избежать случайностей: чтобы он случайно не сказал мне чего-то плохого, чего, быть может, он сам и не хотел бы сказать. Мы общались, когда контракт уже был подписан.