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Де Дзерби: Надеюсь, со временем смогу общаться с украинскими игроками на русском языке

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Итальянский тренер рассказал, почему он выбрал Шахтер

Де Дзерби: Надеюсь, со временем смогу общаться с украинскими игроками на русском языке

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

– Что для вас стало решающим в том, чтобы принять предложение "Шахтера"? Были ли предложения от других клубов?

– Хороший вопрос. Должен сразу сказать, что за время работы в "Сассуоло" я очень привязался к этому клубу, у меня были отличные отношения со всеми игроками. Когда принимал решение об уходе, я много общался с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Жозе Боту. Для меня было важно, что у нас одинаковый взгляд на футбол. Мы одинаково смотрим на игру. И было ощущение, что мы знакомы уже лет двадцать. Предложения от других команд поступали, но я был достаточно тверд в своем решении приехать сюда, в Киев, работать с "Шахтером". Я сделал то, что хотел.

– Так сложилось, что стратегия селекции "Шахтера" строится на бразильских игроках. Прямо сейчас основа успеха – это они. Насколько вам, итальянскому тренеру, комфортно работать с бразильцами? Не будет ли язык проблемой в коммуникации? Все ваши предшественники знали португальский…

– Конечно, я согласен, это очень важный вопрос, но надеюсь, что у меня не будет никаких проблем. Помимо итальянского я владею испанским языком. Когда говорю на поле, бразильцы, как правило, меня хорошо понимают. Также владею английским. Надеюсь, с помощью моих ассистентов, переводчиков со временем я также смогу общаться и с украинскими игроками на русском языке.

– В одном из интервью вы говорили, что советовались с Паулу Фонсекой по поводу перехода в "Шахтер". Что именно он рассказывал вам об Украине и клубе? Возможно, предупреждал о каких-то трудностях?

– С Фонсекой я разговаривал уже после того, как подписал контракт. Его мнение ни в коем случае не было решающим. Я сознательно отодвинул разговор с ним на период уже после подписания контракта, поскольку не хотел никаких подводных камней. Хотел избежать случайностей: чтобы он случайно не сказал мне чего-то плохого, чего, быть может, он сам и не хотел бы сказать. Мы общались, когда контракт уже был подписан.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Ramses-ua (Запоріжжя)
15.06.2021 в 23:44
Нічого що ти в Україні? довбень
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 23:38
К этим "украинским" учи португальский.
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+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
15.06.2021 в 23:33
Молодец!
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+1
-5
фрілансер (Львів)
15.06.2021 в 23:18
Звичайно, вчи общєпанятний, президент клубу італійської не знає...
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+1
-1
zetzet1040 (Ужгород)
15.06.2021 в 23:17
Українську потрібно вчити
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+7
-2
avatar
ascent (Луксор)
15.06.2021 в 23:34
Молодец, не теряй времени - иди учи!
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+1
-6
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
15.06.2021 в 23:12
В Украине без русского языка никуда! Поскорее бы выучил.
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+2
-7
avatar
Крестоносец (Полтава)
15.06.2021 в 23:08
Яке прикре самогубство
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+1
-5


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