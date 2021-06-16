Де Дзерби: Возможно, одной из опций Шахтера будет Марлон

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своем тренерском штабе, а также о ближайших трансферных планах команды.

– Первым летним новичком стал Педриньо. Хотелось бы услышать от вас характеристику футболиста и на какой позиции собираетесь его использовать. Не сказался ли некоторый "простой" в "Бенфике", когда он не играл?

– Педриньо – это футболист для "Шахтера". Игрок, который соответствует уровню "Шахтера". Нет какой-то одной позиции – он может проявить себя на различных. И выбрать позицию для Педриньо совершенно не проблема.

– Кого из ваших бывших подопечных в "Сассуоло" вы хотели бы видеть в "Шахтере"? Насколько близок к переходу бразильский защитник Марлон?

– Я влюблен в каждого из футболистов "Сассуоло", с кем мне довелось работать. Марлон в данном случае не исключение. А дальше, по большому счету, это вопрос клуба – как он решит и как поступит. Конечно, когда идет поиск игрока на определенную позицию, с определенными качествами, выбор происходит буквально между двумя-тремя вариантами. Вполне возможно, что одной из этих трех опций будет Марлон.

– Определились ли вы с людьми, которые будут входить в ваш тренерский штаб? Можете ли назвать их имена?

– Я приехал со своим тренерским штабом, который был со мной в "Сассуоло". Здесь присоединились два видеоаналитика, которые уже работали в "Шахтере". Это большие специалисты, я оценил их способности. Плюс в моем тренерском штабе будут переводчики, которые помогут мне в общении с командой.

– Была информация, что вы с тренерским штабом не собираетесь привозить в Украину семьи. Не говорит ли это о несерьезности или нестойкости решения жить в Украине?

– Нет, это неверная информация, потому что некоторые члены моего тренерского штаба приедут сюда вместе с семьями. И потом, когда выполняешь такую работу, это по сути везение, привилегия – выполнять такую работу. И ты должен делать все, чтобы работать как можно лучше. Для этого нужно чем-то жертвовать. Быть на расстоянии с семьей – это как раз одна из таких жертв. Потому что кто-то из нас будет на расстоянии со своей семьей, и это объясняет ту готовность к работе, которая у нас есть сейчас, жажду борьбы и желание добиться чего-то вместе с "Шахтером". Ради этого мы готовы от чего-то отказаться в своей жизни. Считаю, что возможность работать с "Шахтером" – очень важный этап в моей карьере и очень большой шанс. Думаю, что смогу здесь вырасти, стать лучше. И со своей стороны помогу "Шахтеру" вырасти и стать лучше.

– Вы сказали, что некоторые члены вашего тренерского штаба привезут свои семьи, но не уточнили о себе.

– На данный момент моя семья остается в Италии, но я надеюсь, что они будут часто приезжать.