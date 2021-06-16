Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы УПЛ создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав Лиги
Телеканал Футбол остается официальным транслятором еще два сезона
shakhtar.info
15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.
Среди
Все клубы единогласно поддержали идею создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав Лиги, начиная с сезона 2022/23.
Напомним, что официальным транслятором УПЛ до окончания сезона 2022/23 являются телеканалы Футбол.
При этом, часть клубов не входит в так называемый официальный пул. Так, в минувшем сезоне "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" продали права на трансляцию домашних матчей медиахолдингу 1+1.
Отметим, что кому из трансляторов передадут права в следующем сезоне "Верес", "Черноморец", и "Металлист 1925" пока что неизвестно.
Популярное сейчас
- Состоялись сборы участников УПЛ. Олимпик остается в элите
- За кого болеют украинцы на Евро кроме нашей национальной команды
- "Пейте воду". Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции
- Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей