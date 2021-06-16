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Клубы УПЛ создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав Лиги

Премьер-лига
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Телеканал Футбол остается официальным транслятором еще два сезона

Клубы УПЛ создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав Лиги

shakhtar.info

Новина українською

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

Среди прочих обсуждаемых вопросов, участники саммита обсудили вопрос медиа-прав Лиги.

Все клубы единогласно поддержали идею создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав Лиги, начиная с сезона 2022/23.

Напомним, что официальным транслятором УПЛ до окончания сезона 2022/23 являются телеканалы Футбол.

При этом, часть клубов не входит в так называемый официальный пул. Так, в минувшем сезоне "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" продали права на трансляцию домашних матчей медиахолдингу 1+1.

Отметим, что кому из трансляторов передадут права в следующем сезоне "Верес", "Черноморец", и "Металлист 1925" пока что неизвестно.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул
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