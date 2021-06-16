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Верес усилился экс-полузащитником Карпат

Премьер-лига
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Соглашение рассчитано на два года

Верес усилился экс-полузащитником Карпат

Фото: НК Верес

Новина українською

Экс-полузащитник "Карпат" Дмитрий Клец официально подписал контракт с "Вересом"

Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано на два года.

В сезоне 2020/21 Клец выступал за азербайджанские "Сабах" и "Кешлю". В общей сложности провел 20 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.

Добавим, что в Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты" с 2015 по 2020 год.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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