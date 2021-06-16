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Верес усилился экс-полузащитником Карпат
Соглашение рассчитано на два года
Фото: НК Верес
Экс-полузащитник "Карпат" Дмитрий Клец официально подписал контракт с "Вересом"
Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано на два года.
В сезоне 2020/21 Клец выступал за азербайджанские "Сабах" и "Кешлю". В общей сложности провел 20 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.
Добавим, что в Украине Дмитрий выступал за львовские "Карпаты" с 2015 по 2020 год.
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Источник:НК Верес
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