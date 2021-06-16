Динамовцы вышли из отпуска и провели первую тренировку

Вчера, 15 июня "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Действующие чемпионы Украины собрались на своей базе без большого количества основных игроков. 11 футболистов сейчас защищают цвета своих национальных сборных на Евро-2020. Отсутствовали и легионеры, которые еще в отпуске. Собрались футболисты, которые провели прошлый сезон в аренде, а также игроки молодежной команды.

Кроме того, участие в тренировочном процессе принимали Артем Шабанов, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили и Евгений Исаенко.

Отсутствовал и наставник киевлян — Мирча Луческу. Румынский специалист присоединится к команде 22-23 июня. На эти же даты запланированы медицинские осмотры, после чего 28 июня динамовцы отправятся на заграничные сборы в Швейцарию, где запланировано четыре спарринга.

Руководили тренировочным процессом ассистенты Луческу - Олег Гусев и Эмилиан Карас.

С кромки поля смотрел на тренировку своих одноклубников Виталий Буяльский, продолжающий восстановление после травмы, помешавшей ему принять участие в Евро-2020. Остальные игроки, недавно перенесшие травмы, также приезжают на базу и проводят восстановительные процедуры под надзором клубных врачей.

Напомним, что "Динамо" стало чемпионом Украины 2020/21, а также выиграло Кубок Украины. 24 июля команда Луческу сыграет против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.