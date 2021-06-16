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На втором сборе Львов проведет спарринги с клубами Первой лиги
Место проведения матчей пока согласовывается
Фото: ПФК Львов
"Львов" объявил спарринг-партнеров, с которыми "горожане" проведут контрольные встречи в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.
На первый сбор, 17 июня, запланирована двусторонняя игра львовян. Встреча состоится на загородной базе в Брюховичах.
Второй этап подготовки будет состоять из не менее двух товарищеских матчей:
- 29 июня - с "Агробизнесом";
- 5 июля - с "Прикарпатьем".
Место проведения матчей пока согласовывается. Один из вариантов - тренировочная база ПФК "Львов".
Предполагаемая дата еще одного контрольного спарринга - 2 июля. Соперник согласовывается.
О точном расписании матчей и соперников на заключительный этап сборов будет известно позже.
На третьем игровом этапе сборов "горожане" сойдутся на поле с "Подольем" и "Колосом". Матч с Хмельницким клубом запланирован на 11 июля. 15 июля состоится игра с командой из Киевщины.
О времени и места проведения матчей будет известно позже.
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