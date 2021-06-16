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Не Миколенко единым: еще два футболиста киевского Динамо попали в шорт-лист Наполи

Премьер-лига
(1 голосов)

Неаполитанцы внимательно изучают игровые возможности украинцев

Не Миколенко единым: еще два футболиста киевского Динамо попали в шорт-лист Наполи

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Два центральных защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный и Денис Попов попали в сферу интересов "Наполи".

Скауты итальянского клуба внимательно изучают игровые возможности украинцев.

18-летний Забарный вызывает у "Наполи" серьезный интерес, но неаполитанцы понимают, что конкуренция за игрока может быть очень непростой. В частности, "Челси" уже предлагал 12 миллионов евро за футболиста, но руководство киевского клуба предпочло поставить переговоры на паузу до момента окончания финальной части Евро-2020.

Что касается Попова, то он кажется для "Наполи" более реальным вариантом для покупки, так как его трансферная цена не превышает 10 миллионов евро.

Напомним, что ранее сообщалось, что Виталий Миколенко является трансферным приоритетом №1 для неаполитанцев в летнее межсезонье.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Денис Попов Илья Забарный
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Источник:
areanapoli.it

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
16.06.2021 в 10:17
а как же Витя Хрусталик? не заинтересованы?
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