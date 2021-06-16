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Львов объявил о расставании с игроком сборной Литвы
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
Фото: ПФК Львов
Полузащитник "Львова" Донатас Казлаускас покинул клуб в преддверии нового сезона.
Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба львовян.
26-летний литовец перешел во "Львов" в сентябре 2020-го года. В составе львовской команды футболист провел 13 матчей, результативными действиями не отличился.
Отметим, что Казлаускас является игроком сборной Литвы. За национальную команду хавбек отыграл уже 21 матч.
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Источник:ПФК Львов
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