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Львов объявил о расставании с игроком сборной Литвы

Премьер-лига
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Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

Львов объявил о расставании с игроком сборной Литвы

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Полузащитник "Львова" Донатас Казлаускас покинул клуб в преддверии нового сезона.

Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба львовян.

26-летний литовец перешел во "Львов" в сентябре 2020-го года. В составе львовской команды футболист провел 13 матчей, результативными действиями не отличился.

Отметим, что Казлаускас является игроком сборной Литвы. За национальную команду хавбек отыграл уже 21 матч.

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В статье: ФК Львов Донатас Казлаускас
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Источник:
ПФК Львов

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