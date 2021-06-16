Львов объявил о расставании с игроком сборной Литвы

Полузащитник "Львова" Донатас Казлаускас покинул клуб в преддверии нового сезона.

Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба львовян.

26-летний литовец перешел во "Львов" в сентябре 2020-го года. В составе львовской команды футболист провел 13 матчей, результативными действиями не отличился.

Отметим, что Казлаускас является игроком сборной Литвы. За национальную команду хавбек отыграл уже 21 матч.