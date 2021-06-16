Дубинчак: Буду делать все возможное, чтобы играть в первой команде Динамо

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который прошлый чемпионат провел на правах аренды в "Днепре-1", приступил к подготовке к новому сезону в составе киевлян.

- Я очень рад возвращению, поскольку на протяжении трех последних лет был в аренде. Приятно увидеть ребят, здесь много моих друзей, с которыми мы играли в дубле, а сейчас они уже лидеры основной команды "Динамо". Очень рад, что наконец, присоединюсь к ним. Останусь я в команде или нет, будет решать тренерский штаб.

- Раньше вы больше всего общались с Ледневым, Шапаренко, Поповым, Цитаишвили, теперь ваша компания, возможно воссоединится?

- Дай бог, чтобы так и было. Во-первых, нужно остаться в команде и закрепиться здесь, тогда и компания снова будет вместе.

- Что бы вы хотели сказать болельщикам?

- Что буду выкладываться по максимуму и со своей стороны делать все возможное, чтобы играть в первой команде, а тренерский штаб уже решит, готов я помочь команде, или нет.

- Хотели бы присоединиться к ребятам, которые сейчас выступают на Евро-2020?

- Прежде всего, хочется, чтобы наша команда вышла из группы, чтобы все мои друзья и сборная в целом, хорошо себя проявили, чтобы поднялась трансферная стоимость игроков, чтобы они были на виду. Конечно, мне также хочется туда попасть, но об этом пока рано говорить, сначала нужно проявить себя в "Динамо".

- Правда ли, что Луческу импонирует ваша игра, и он доволен тем, как вы проявляли себя на протяжении последних лет?

- Я читал об этом в интернете и разговаривал с агентом. Лично от тренера я этого не слышал, думаю, когда мы с ним встретимся, поговорим об этом. Тогда будет ясно.

- Наверняка, вы следили за выступлением "Динамо" в прошлом сезоне, насколько изменилась игра команды по сравнению с периодом, когда вы уходили в аренду?

- "Динамо" стало намного агрессивнее, игроки более сплочённые, они стали лучше передвигаться. Когда мы с "Днепром-1" разбирали их игры перед нашими встречами, было видно, как команда компактно перемещается и очень много двигается. Меня очень радует, что ребята, с которыми я играл в дубле, стали в этой команде лидерами и, как говориться, "тащат" "Динамо".

- Как видите свой прогресс за последние три сезона?

- Думаю, мой прогресс стал заметен в "Днепре-1". Это сильная команда, в ней есть, с кем играть, а до этого я выступал в коллективах, которые боролись за выживание, поэтому мне было сложнее себя проявить – больше внимания уходило на то, чтобы наиграться и получить игровой опыт. А уже в "Днепре-1" я почувствовал себя по-другому и показал хороший результат", - рассказал Дубинчак.