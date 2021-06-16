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Легионер Динамо досрочно прервет отпуск, чтобы раньше начать тренировки с киевлянами
Вербич пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, пропустивший вторую половину прошлого сезона из-за травмы, решил досрочно прервать свой отпуск, чтобы раньше приступить к тренировкам с киевлянами.
"17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться", - отметил ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев.
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Источник:ФК Динамо Киев
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