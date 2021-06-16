Легионер Динамо досрочно прервет отпуск, чтобы раньше начать тренировки с киевлянами

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, пропустивший вторую половину прошлого сезона из-за травмы, решил досрочно прервать свой отпуск, чтобы раньше приступить к тренировкам с киевлянами.

"17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться", - отметил ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев.