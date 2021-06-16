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Легионер Динамо досрочно прервет отпуск, чтобы раньше начать тренировки с киевлянами

Премьер-лига
(2 голосов)

Вербич пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы

Легионер Динамо досрочно прервет отпуск, чтобы раньше начать тренировки с киевлянами

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Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, пропустивший вторую половину прошлого сезона из-за травмы, решил досрочно прервать свой отпуск, чтобы раньше приступить к тренировкам с киевлянами.

"17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться", - отметил ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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