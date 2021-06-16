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Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
Все в процессе переговоров
Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что "Металл" заменит "Металлист 1925" в новом сезоне УПЛ.
"Ярославский с "Металлом" будет в этом сезоне в премьер-лиге Украины. Заменит "Металлист 1925".
Пока решения окончательного нет, все в процессе переговоров. В ближайшие четыре дня будем ждать приговор. Похоже, что на 90% вопрос решен", – написал Заховайло в фейсбуке.
Напомним, что "Металл" должен играть в Первой лиге по спортивному принципу, также идет процесс изменения названия с "Металла" на "Металлист".
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