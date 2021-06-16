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Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Все в процессе переговоров

Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ

Новина українською

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что "Металл" заменит "Металлист 1925" в новом сезоне УПЛ.

"Ярославский с "Металлом" будет в этом сезоне в премьер-лиге Украины. Заменит "Металлист 1925".

Пока решения окончательного нет, все в процессе переговоров. В ближайшие четыре дня будем ждать приговор. Похоже, что на 90% вопрос решен", – написал Заховайло в фейсбуке.

Напомним, что "Металл" должен играть в Первой лиге по спортивному принципу, также идет процесс изменения названия с "Металла" на "Металлист".

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В статье: Вячеслав Заховайло Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (20)
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Американец 2000
16.06.2021 в 14:05
Ярославский достал уже всех своими фейками и бандитами (((((( Долой Ярославскохо с Тереховым и его незаконным фейковым Металлом (((((Два голубка идущих в Европу (((((((((((( Они вообще незаконно влезли во вторую лигу , сначала пусть аматоров пройдут (((((
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 14:02
Это на бумаге. А заменит ли он ТОТ Металлист на поле?...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 14:11
если будут деньги на трансферы - вполне заменит на поле.
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
16.06.2021 в 13:56
уа-футбол, хватит уже постить заказные утки и вбросы от продажных журналюг! Сколько можно. Хоть чуть-чуть проверяйте инфу перед публикацией, ей богу! Количество уток на этом сайте зашкаливает, а ведь читает вся страна!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 13:48
Вообще-то Металлисту нелегко будет удержаться в УПЛ, Финансирование, как я понимаю, слабенькое, название клуба придется менять. Болельщики тоже отсеяться с приходом Металла в УПЛ и вливании приличных трансферов в команду.. так что.. Слияние - это вполне логическое действие.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
16.06.2021 в 13:37
Зараз з'явиться тут Стороженко і скаже, що ви наволочі всі, не поважаєте Металіст, який він відновив за свої кошти і це на ваша справа...
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+1
0
Dr. House (Поділля)
16.06.2021 в 13:35
Уроды...
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+1
-1
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Просто Толик (Одесса)
16.06.2021 в 13:35
МКГ
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+1
0
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Американец 2000
16.06.2021 в 14:08
МКГИЯ ( Имени Ярославского ) ((((((
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0
0
avatar
vava170782
16.06.2021 в 13:13
А всі риють на Дніпро-1, що заявилися в 2 лізі без ігор в аматорах і т.д. А що виробляє Ярославський, для нього що закони не писані?????
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+5
-3
Vlad1994 (Харьков)
16.06.2021 в 13:18
А що саме виробляє Ярославський? Повертає місту футбол? Базу, стадіон та академію приводе до ладу?
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+2
-6
FC Energy (Новая Каховка)
16.06.2021 в 13:50
Речь о лицемерии, посему одним можно, а другим нет.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 13:46
с одной стороны - да. это неправильно. Но с другой стороны, а если не он, то кто будет развивать футбол в УПЛ? за 7 лет все мелкие клубы УПЛ так и не смогли доказать развитие своего клуба.
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+1
-2
avatar
Американец 2000
16.06.2021 в 14:11
Вы хотите верить гниде , которая продала команду какому то уроду Курченко , чтобы заработать копейку ??? А теперь он хочет вернуть городу футбол , который продал ??? Та тварь он продажная (((((((
0
0
Vlad1994 (Харьков)
16.06.2021 в 13:11
Заколебали стравливать два клуба.... Металлист это сердце харьковчан... Но и 1925 так же доказал своë право на существование!
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+2
-3
magnum power (БОМЖ)
16.06.2021 в 13:01
утко. кто-то целенаправленно стравливает два харьковских клуба.
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
16.06.2021 в 13:01
Очередная утка против М1295? Да сколько ж можно
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+2
-1
Gafan777 (Каменка)
16.06.2021 в 12:35
пацаны ваще ребята
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0
0
ratio (Дн-жинск)
16.06.2021 в 12:35
Нормальная федерация в свое время отправила бы Верес со Львовом в аматоры чтоб неповадно было. А в нашем болоте можно делать что угодно . Хотя это может и утка .Тем не менее
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+4
0
vasylkoo (Львів)
16.06.2021 в 12:30
Ліга можливостей - чекаю Карпати в вишці )
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0
0


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