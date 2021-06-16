Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко отреагировал на информацию о том, что клуб будет заменен "Металлом" в новом сезоне УПЛ.

"Мне об этом ничего неизвестно. Это какая-то ерунда. Я потерял дар речи", – сказал Стороженко.

Напомним, что "Металл" должен играть в Первой лиге по спортивному принципу, также идет процесс изменения названия с "Металла" на "Металлист".