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Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
Ему об этом ничего неизвестно
Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко отреагировал на информацию о том, что клуб будет заменен "Металлом" в новом сезоне УПЛ.
"Мне об этом ничего неизвестно. Это какая-то ерунда. Я потерял дар речи", – сказал Стороженко.
Напомним, что "Металл" должен играть в Первой лиге по спортивному принципу, также идет процесс изменения названия с "Металла" на "Металлист".
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Источник:Tribuna
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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Просто Толик (Одесса)
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янковский ян (Запорожье)
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Dimoncho (Kharkiv)
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янковский ян (Запорожье)
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янковский ян (Запорожье)
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