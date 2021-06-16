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Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу

Премьер-лига
(2 голосов)

Ему об этом ничего неизвестно

Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко отреагировал на информацию о том, что клуб будет заменен "Металлом" в новом сезоне УПЛ.

"Мне об этом ничего неизвестно. Это какая-то ерунда. Я потерял дар речи", – сказал Стороженко.

Напомним, что "Металл" должен играть в Первой лиге по спортивному принципу, также идет процесс изменения названия с "Металла" на "Металлист".

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.06.2021 в 13:58
Методи роботи п. Ярославського...
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+1
-1
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Просто Толик (Одесса)
16.06.2021 в 13:36
МКГ
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0
0
янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 13:16
Насколько мне известно руководство металлиста обнародовало свою позицию в которой указано что только два человека могут комментировать решения по металлисту 1925 И Стороженко там нет. Поэтому там скорее всего пошел развал изнутри команды
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+2
-1
Dimoncho (Kharkiv)
16.06.2021 в 13:52
где именно оно обнародовало такую позицию??
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 14:10
11 июня "Металлист-1925" сообщил общественности, что официальные заявления от имени клуба могут давать лишь генеральный директор Ярослав Вдовенко и исполнительный директор Андрей Неделин.
0
0
янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 14:11
КП а Украине за 14.06.2021 г. Лента 11:54
0
0


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